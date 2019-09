Ministrul francez al economiei vede 'o sansa pentru relatia franco-italiana si o sansa pentru zona euro si Europa' in noul guvern italian

Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, a declarat sâmbătă că instalarea unui nou guvern italian este 'o oportunitate unică pentru a da un nou impuls' relaţiilor bilaterale, dar şi pentru ca Italia să-şi recapete rolul care îi revine în Europa, transmite AFP potrivit Agerpres.

'Un nou guvern în Italia este o şansă pentru relaţia franco-italiană şi o şansă pentru zona euro şi Europa', a afirmat Le Maire, cu ocazia forumului The European House - Ambrosetti, ce are loc la Cernobbio, pe malurile lacului Como. 'Este o oportunitate unică pentru a da un nou impuls' acestor relaţii, a subliniat el într-o conferinţă de presă.'Ceea ce dorim este ca Italia să-şi joace deplin rolul în Europa, este un stat fondator (al UE), un stat esenţial, o economie foarte importantă a zonei euro', a afirmat Le Maire pentru AFP.El a menţionat că aşteaptă cu nerăbdare să se întâlnească, după ce vineri a discutat telefonic, cu omologul său italian Roberto Gualtieri săptămâna viitoare, la reuniunea informală a miniştrilor de finanţe din UE de la Helsinki.Întrebat la conferinţa de presă despre obstacolul pe care l-ar putea reprezenta în relaţiile cu Franţa noul şef al diplomaţiei italiene, Luigi Di Maio, dat fiind sprjinul acestuia pentru 'vestele galbene' şi opoziţia faţă de linia feroviară Lyon-Torino, Le Maire a replicat: 'Nu începem să personalizăm lucrurile şi să judecăm (...) un ministru sau altul. Noi considerăm în Franţa că a avea un nou guvern italian este o şansă, iar de şanse trebuie profitat'.Întrebat despre solicitarea Italiei pentru o mai mare supleţe a UE în ce priveşte deficitul public, precum şi dacă Franţa o va sprijini, Bruno Le Maire a considerat că un răspuns este prematur: 'Franţa va aştepta deciziile guvernului italian privind bugetul pe 2020', a afirmat el.Pentru ministrul francez, ceea ce este 'esenţial astăzi în zona euro, este să regăsim creşterea' economică.'Avem un mediu economic radical nou, cu o inflaţie scăzută, cu rate ale dobânzilor foarte reduse, chiar negative, şi un nivel de creştere care este insuficient, trebuie să reflectăm la acţiunea colectivă pe care am putea-o conduce, cele 19 state membre ale zonei euro, pentru a avea mai multă creştere, aşadar mai multă prosperitate, aşadar mai multe locuri de muncă', a subliniat ministrul francez.El a reamintit propunerea adresată de Paris partenerilor săi europeni, bazată pe trei piloni: respectarea regulilor bugetare europene, introducerea de reforme structurale pentru creşterea competitivităţii şi, pentru statele care pot face acest lucru, în special Germania, sporirea investiţiilor pentru a favoriza creşterea