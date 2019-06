Ministrul Gabriel Les, prezent la conferinta internationala Black Sea and Balkans Security Forum" de la Mamaia. Ce a declarat acesta

"Ceea ce trebuie să înţelegem totuşi este că la Forţele Navale noi trebuie să pornim programele de înzestrare care sunt atât de necesare, tehnica este extrem de învechită, din păcate, şi este foarte important să pornim aceste programe pe care le avem în acest moment, fie că discutăm de paza de coastă, de bateriile de coastă, fie că discutăm de partea de corvete şi modernizarea fregatelor care trebuie să le pornim în acest an", a declarat Leş.

"Într-un termen foarte scurt, încă suntem în procedura legală. Procedura este una extrem de complexă, cu foarte multe cerinţe. Dorim să fie o procedură care să fie benefică şi pentru România şi din punct de vedere al cooperării industriale şi aceste capabilităţi să fie unele pe care să le putem folosi multă vreme de acum înainte", a declarat ministrul Apărării Naţionale.

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat vineri, în cadrul conferinţei internaţionale "Black Sea and Balkans Security Forum" ce se desfăşoară în staţiunea Mamaia, că trebuie "pornite" programele de înzestrare a Forţelor Navale Române, el adăugând că tehnica actuală a acestei arme este una "extrem de învechită", informează Agerpres.ro Întrebat de ziarişti când va fi făcut public rezultatul licitaţiei pentru construirea de corvete, Gabriel Leş a spus că într-un termen foarte scurt.Oficiali ai NATO şi Uniunii Europene, reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul relaţiilor externe şi securităţii naţionale şi invitaţi din zona academică participă, în perioada 12 - 14 iunie, la conferinţa internaţională "Black Sea and Balkans Security Forum", ce se desfăşoară în staţiunea Mamaia. Aflată la a treia ediţie, conferinţa este organizată de asociaţia New Strategy Center, în parteneriat cu Universitatea "Ovidius" din Constanţa şi Zona Metropolitană Constanţa.