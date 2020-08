Ministrul german al Muncii și-a amanat, in ultimul moment, vizita in Romania, din cauza evoluției pandemiei

Vizita pe care ministrul german al Muncii şi Problemelor Sociale, Hubertus Heil, urma să o înceapă joi în România, a fost anulată de partea germană în contextul evoluţiei pandemiei de COVID – 19, potrivit unui comunicat de presă, transmis miercuri seara de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) și preluat de Agerpres. Municipiul Bucureşti şi […] The post Ministrul german al Muncii și-a amânat, în ultimul moment, vizita în România, din cauza evoluției pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.