Ministrul german al sanatații: „Vaccinarea va fi voluntara”

Vlad Drăghicescu Corespondență specială din Germania Responsabilii politici de la Berlin sunt convinși că un vaccin împotriva noului coronavirus va fi disponibil în Germania pentru o parte a populației încă din primele luni ale anului viitor. Totuși, la scară largă, preparatul nu va putea fi utilizat înainte de jumătatea anului viitor, a precizat ministrul federal […] The post Ministrul german al sănătății: „Vaccinarea va fi voluntară” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.