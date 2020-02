Ministrul „Grinda”, bagat in corzi, in public

Ministrul demis al dezvoltării, Ion Ştefan, şi jurnalistul Mugur Ciuvică, au avut un schimb aprins de replici la Antena 3, pe tema grindei care l-a făcut celebru pe Ion Ştefan. Ion Ștefan a zis că toate lucrările efectuate prin PNDL și pentru care au venit cereri de decontare au fost verificate în teren de guvernarea The post Ministrul „Grindă”, băgat în corzi, în public appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.