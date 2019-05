Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, despre delegarea lui Bogdan Licu la sefia PICCJ. Are temei legal

Întrebată de jurnalişti dacă cere public CSM să aducă lămuriri privind modul în care a fost delegat Bogdan Licu în funcţia de interimar la PG, Birchall a răspuns: "Această delegare operată de Secţia specială din CSM are temei legal - Legea 303 cu modificările ulterioare, în speţă articolul 7 Ordonanţa 92 din 2018. Dar, pentru că văd că persistă această nelămurire, mi s-a părut normal ca instituţia care a operat această delegare, în speţă CSM, să vină şi să clarifice aceste aspecte. Chiar am vorbit cu doamna preşedintă a CSM (Lia Savonea - n.r.) şi am rugat-o dacă consideră oportun ca CSM să facă această precizare. Mi s-a spus că au fost făcute precizările necesare acum ceva vreme".