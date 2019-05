Ministrul interimar al Justitiei explica de ce i-a lasat fara atributii pe oamenii lui Tudorel Toader

Ana Birchall, ministrul interimar al Justiţiei, explică de ce le-a luat atribuţiile secretarilor de stat aduşi de Tudorel Toader. Birchall afirmă că a procedat la fel şi în timpul precedentului interimat, în februarie 2017, pentru a putea ţine lucrurile sub control.

"Am decis preluarea unor atribuţii ale unor secretari de stat. Am făcut acelaşi lucru ca în februarie 2017. Am considerat că e normal ca eu să ştiu pe ce se cheltuie banii, ce se semnează, lucruri absolut normale pentru funcţionarea ministerului, a şedinţelor de guvern", a declarat Birchall.

Nicolae Popa, secretar de stat din octombrie 2018, şi Sebastian Costea, consilier personal al lui Tudorel Toader în perioada mai 2017 - aprilie 2018 şi ulterior secretar de stat, nu mai au nicio atribuţie în conducerea Ministerului Justiției, după cum arată site-ul ministerului. Ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, a preluat atribuţiile celor doi.