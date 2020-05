Ministrul italian al Sportului a declarat ca nu se poate vorbi deocamdata de reluarea campionatului

Ministrul italian al Sportului, Vincenzo Spadafora, a declarat că, deşi fotbaliştii au primit permisiunea să se antreneze individual în bazele echipelor, nu se poate vorbi deocamdată de reluarea campionatului, întrerupt de pandemia de coronavirs, potrivit news.ro.

"Am citit lucruri ciudate în jur, dar nimic nu s-a schimbat din ceea ce am spus întotdeauna despre fotbal: antrenamentele (n.r. - colective ale) echipelor nu se vor relua înainte de 18 mai şi nu se vorbeşte cu adevărat despre reluarea campionatului, deocamdată. Acum îmi pare rău, dar mă întorc să mă ocup de celelalte sporturi şi centre sportive (săli de fitness, săli de dans, piscine etc) care trebuie să se redeschidă cât mai curând posibil", a scris el, într-un scurt mesaj pe contul său de Facebook.

Cozmin Gușă dezvăluie cum au ajuns la Realitatea VIP-uri precum Miron Mitrea sau Anca Alexandrescu: Nu mai sunt patron

Cluburile au primit o rază de speranţă duminică, privind reluarea Serie A, după ce guvernul italian a autorizat fotbaliştii să se antreneze individual, în centrele de pregătire ale echipelor.

Conform decretului Ministerului de Interne, "sportivii, profesionişti sau nu, din disciplinele non-individuale, sunt autorizaţi, ca toţi cetăţenii, să facă pregătire fizică în spaţii publice sau private, respectând regulile din distanţare de cel puţin doi metri, precum şi interzicerea oricărei adunări”. Şedinţele de pregătire trebuie să se desfăşoare cu porţile închise.

Mai multe cluburi din Serie A, între care Sassuolo, Bologna, Napoli, Lazio, AS Roma şi Juventus, au anunţat că vor redeschide bazele de anternament pentru ca jucătorii să se pregăteasă în grupuri mici.