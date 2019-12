Ministrul Justiției a reușit sa convinga Consiliul de miniștri sa mai amane Romania pentru punerea in executare a deciziilor CEDO

Ministerul Justiţiei a anunţat că ministrul Cătălin Predoiu a participat la dezbateri „intense” la Strasbourg în legătură cu punerea în executare a deciziilor CEDO, iar Comitetul de Miniştri a decis să amâne emiterea unei rezoluţii critice la adresa sistemului penitenciar din România şi să dea în loc o decizie de recomandare. Potrivit Agerpres, Predoiu a The post Ministrul Justiției a reușit să convingă Consiliul de miniștri să mai amâne România pentru punerea în executare a deciziilor CEDO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.