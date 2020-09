Ministrul Justiției anunța noi masuri pentru combaterea infracțiunilor și recuperarea caștigurilor ilicite: 'Ne vom actualiza legile'

Ministerul Justiției și Ambasada SUA în România au organizat luni, 28 septembrie, un webinar care a abordat unul dintre cele mai fierbinți subiecte ale acestor zile: modalitățile de urmărire și recuperare a produsului infracțiunilor. Cu mai puțin de un an în urmă, Ministrul Predoiu și ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, au pus pe agenda instituțională dezvoltarea unui parteneriat solid în combaterea infracțiunilor grave și privarea criminalilor de câștigurile lor ilicite.

A urmat o activitate intensă în care au fost implicate resurse și expertize pentru a contracara acest fenomen printr-o acțiune coordonată. Cu această ocazie, Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a lansat o nouă propunere de politică publică privind urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului infracţiunii prin măsuri de consolidare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI): „Aș dori să exprim angajamentul Ministerului Justiției de a consolida performanța generală a sistemului național de recuperare a activelor provenite din infracțiuni. O echipă de experți lucrează sub coordonarea mea directă în elaborarea unui set de măsuri care vor consolida ANABI și care vor oferi instrumente utile poliției și procurorilor pentru a combate mai bine infracțiunile și pentru a recupera câștigurile ilicite ale infractorilor.

În acest sens, avem în vedere măsuri atât de natură legislativă, cât și administrativă. Ne vom actualiza legile astfel încât ANABI să fie mai prezentă, mai implicată, în cazuri internaționale majore. De asemenea, procurorilor și poliției li se vor acorda mai mult acces la informațiile financiare în cadrul punerii în aplicare a directivelor UE recente în legislația națională. Lucrăm la acest lucru cu partenerii noștri euro-atlantici pentru a stopa crima organizată și corupția.”

La webinar-ul cu tema „COVID-19 Frauds and How to Follow the Money to Investigate and Prosecute Transnational Organized Crime/Fraude legate de pandemia COVID-19 și modalități de urmărire a traseului banilor în investigarea și urmărirea penală a criminalității organizate transfrontaliere”, organizat de ICHIP (International Computer Hacking and Intellectual Property) și ANABI, au participat peste 300 de experți din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului Public (DNA, DIICOT și PICCJ), Ministerului Afacerilor Interne, CSM, Ministerului Finanțelor Publice, ANAF, precum și experți din cadrul Department of Justice, FBI și Homeland Security.