Ministrul Justiției, atac EXPLOZIV la PSD: Carmen Dan, Liviu Dragnea și Florin Iordache au transmis interlopilor mesajul ca-și pot face de cap

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a acuzat fostele guvernări PSD că au pus umărul, voit sau involuntar, la fenomenul crimei organizate și traficului de persoane, într-o declarație de presă alături de ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, șeful Internelor, Marcel Vela, și Procurorul General al României, Gabriela Scutea.

„Lucrurile trebuie spuse pe nume. Traficul de persoane si crima organizata au ajuns la un grad intolerabil in tara noastra. Acest fenomen anul trecut s-a intensificat si formele in care s-a desfasurat s-au diversificat. Se datoreaza si unei impunitati pe care crima organizata a simtit-o, a speculat-o, a valorificat-o (...) in timpul fostului Guvern PSD. Daca lucrurile au ajuns in acest punct intelorerabil este pentru ca cei care au condus la vremea respectiva MAI - Carmen Dan, Camera Deputatilor - Liviu Dragnea, Ministerul Justitiei - Florin Iordache, nu au luat masuri la timp, s-au facut ca nu vad acest fenomen, au distrus legislatia in justitie, au descurajat actiunea politistului, au transmis un semnal clar interlopilor ca isi pot fac de cap. Voit sau involuntar, e mai putin important pentru cetateni, cert este ca rezultatul este acelasi, se vede clar in raportul Departamentului de stat SUA, este o analiza obiectiva, independenta, facuta de alt Guvern”, a zis Predoiu.