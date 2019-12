Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, prima intalnire cu reprezentanții grefierilor. Sistemul judiciar, din nou, in impas

Vineri este cea de-a treia zi de protest pentru grefierii de la toate instanțele din țară. Corpul personalului auxiliar de specialitate din instanţele judecătoreşti şi parchete va declanşa un protest, începând cu ora 11,30, urmând ca din luna ianuarie să întrerupă activitatea pe perioadă nedeterminată, pe fondul diminuării sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare. Ministrul The post Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, prima întâlnire cu reprezentanții grefierilor. Sistemul judiciar, din nou, în impas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.