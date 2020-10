Ministrul Justiției i-a explicat ambasadorului olandez legile justiției: 'Proiectul este un punct de start al unui proces de reparații și modernizari'

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a avut o întâlnire bilaterală cu Excelența Sa, Roelof Sander van Ees, ambasadorul Olandei la București. Subiectele abordate au fost recentul Raport privind Statul de Drept în UE, proiectele de modificare a legilor justiției, precum și cooperarea bilaterală.

Excelența Sa a precizat că Olanda este un partener de încredere al României și poate oferi o expertiză valoroasă în procesul de fine tunning a celor trei proiecte legislative, dar și pe alte teme de interes comun.

La finalul întâlnirii, Ministrul Justiției a precizat: „E important să dialogăm mai des cu statele membre critice în privința Raportului MCV. Am explicat progresele făcute de Guvernul României în 2020 pe zona de justiție, cu toate dificultățile cunoscute derivate din Pandemie. Am subliniat că CSM lucrează într-un climat de cooperare, care facilitează găsirea unor soluții concrete problemelor sistemului judiciar, într-o atmosferă de dialog constructiv, în ciuda unor inerente divergențe de opinii care apar uneori. De asemenea, am subliniat importanța stabilizării conducerii Ministerului Public prin procedura de selecție și, ulterior, numirea unor procurori de rang înalt. În cadrul discuțiilor, am subliniat că proiectul legilor justiției este un punct de start al unui proces de reparații și modernizări necesare în sistemul judiciar. Am exprimat, de asemenea, că înțelegem să dialogăm de la egal la egal, în regim de parteneriat, cu toate statele membre, pe baza încrederii reciproce și a intereselor comune de a consolida standardele uniforme în justiție în toate statele membre. Olanda a susținut reformele în justiție și este un partener onest și sincer al sistemului nostru judiciar, criticile legate de Raportul MCV trebuie primite în cheie constructivă și analizate obiectiv.”