Ministrul Justiției, propuneri importante de modificare a legii dupa cazul Caracal. Percheziția poate fi facuta și noaptea

Ministrul Justiției, Ana Birchall a inițiat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative prin care se propun pedepse mai mari pentru infracțiuni contra persoanei și înăsprirea condițiilor pentru eliberare condiționată, potrivit Mediafax. Unul din aspectele ce se regăsește în proiect privește percheziția domiciliară. Astfel, cererea procurorului prin care se solicită încuviinţarea The post Ministrul Justiției, propuneri importante de modificare a legii după cazul Caracal. Percheziția poate fi făcută și noaptea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.