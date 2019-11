Ministrul Justiției vrea sa blocheze pensionarea anticipata a magistraților

Ministrul Justiției cere Parlamentului prorogarea prevederile privind pensionarea anticipată a magistraților, până în 2021, alături de alte măsuri – trecerea de la completele de 2 la 3 judecători, trecerea la o şcolarizare de la 2 la 4 ani la INM. Cătălin Predoiu speră ca până la finele acestui an să fie publicate în Monitorul Oficial The post Ministrul Justiției vrea să blocheze pensionarea anticipată a magistraților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.