Ministrul Justitiei a luat DECIZIA privind ocuparea functiei de procuror general al Romaniei

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat astazi, la Parlament, ca decizia privind ocuparea functiei de procuror general al Romaniei este luata, urmand a fi anuntata in cursul acestei zile. Augustin Lazar, pierdut in explicatii la interviu "Decizia e luata, am trecut azi etapa interviului si, precum spuneam, in cursul zilei vom comunica si concluzia comisiei de interviu dupa cum am dat si rezultatul cu privire la selectia candidatilor care vor sa devina procuror european, a spus Tudorel Toader. Astazi, la sediul Ministerului Justitiei, au avut loc interviurile pentru ocuparea functiei de procuror general al Romaniei, candidatii fiind Augustin Lazar, Gabriela Scutea, Daniel Horodniceanu si Marian Drilea. ...