Ministrul Justitiei, Ana Birchall, masuri drastice dupa cazurile care au ingrozit Romania: ''Asemenea infractiuni ar trebui sa fie imprescriptibile''

Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a precizat miercuri, 2 octombrie 2019, ca pentru infractiuni precum violul, rapirea sau traficul de persoane nu ar trebui sa opereze prescriptia. „Eu consider ca asemenea infractiuni ar trebui sa fie imprescriptibile (infractiunile grave, n.r.). Nu vreau sa para ca voi impune eu aceasta solutie de modificare legislativa, este o parere a mea. Asa cum avem infractiunile de omor ca fiind imprescriptibile, eu consider ca si acest gen de infractiuni, violul, rapire, trafic de persoane si altele, exploatarea minorilor, de exemplu, (trebuie, n.r.) sa fie imprescriptibile. Cu alte cuvinte, sa nu mai opereze prescriptia", a afirmat Ana Birchall.