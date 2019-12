Ministrul Justitiei, despre posturile de conducere ale DNA, DIICOT si Parchetului General. Cine sunt principalii candidati

„Astăzi la miezul nopții expiră termenul pentru primele înscrieri pentru funcțiile de procuror general, procuror-șef DNA, și DIICOT. Există un alt termen care expiră pentru celelalte funcții, dar azi expiră termenul pentru cele trei. Noi o să verificăm mâine dimineață fiecare dosar de candidat pentru a vedea dacă are la dosar toate documentele cerute prin procedura si maine pana in pranz o sa afisam o lista cu candidatii inscrisi pentru fiecare pozitie. Singurul detaliu pe care pot să-l dau este că sunt mai multe candidaturi, speram să fie și altele. Mai este și astăzi o zi. Nu aș vrea să dau detalii privind numărul sau persoanele, pentru că nu doresc să influențez în niciun fel pe cei care se mai pot gândi și care mai au timp să se înscrie. E o competiţie transparentă, o comisie de interviu lărgită, nu are doar membri din minister. Comisia va intervieva, vom discuta, apoi vom lua decizie”, a spus ministrul Predoiu, luni dimineaţa, la intrarea în Ministerul Justiţiei, citează presa centrală.