Ministrul Justitiei solicita modificarea legii in domeniu dupa tragedia de la Caracal

Ana Birchall google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul justitiei a cerut Directiei de Elaborare Acte Normative din cadrul Ministerului Justitiei sa evalueze legislatia in ceea ce priveste perchezitia domiciliara, protectia victimelor si realizarea actiunii de prindere in flagrant, precum si sa propuna de urgenta, masuri de modificare a legii. "Este o zi trista pentru noi, am luat la cunostinta din mass media despre aceasta situatie halucinanta generata de lipsa de profesionalism, necorelare a activitatilor sau fuga de raspundere, rezultatul fiind catastrofal, respectiv pierderea unei vieti omenesti. Cuvintele sunt insuficiente pentru a exprima mahnirea si regretul fata de aceasta crima oribila. Ministrul Justitiei prezinta sincere condoleante f ...