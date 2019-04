Ministrul Justitiei, Tudorel Toader: Vointa prim-ministrului este decisiva si o voi respecta

"Există, sigur, Constituţie, există o decizie, cred că 875, a Curţii Constituţionale din 2018, care spune că premierul are rolul decisiv în procedura de numire şi de revocare a unui ministru. Pentru că eu v-am spus şi dumneavoastră faptul că Guvernul îi aparţine prim-ministrului, Guvernul nu-i aparţine nici preşedintelui, nici Parlamentului. Sigur, că el e sprijinit de majoritatea parlamentară... Prin urmare, voinţa prim-ministrului nu că primează, este decisivă şi o voi respecta", a declarat Toader la Ministerul Justiţiei.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat joi că 'Guvernul îi aparţine prim-ministrului', şi nu preşedintelui României sau Parlamentului, precizând că decizia premierului Viorica Dăncilă în cazul său este decisivă şi o va respecta, informează Agerpres.ro Întrebat de jurnalişti de ce mai merge la întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă, în contextul în care aceasta a transmis către Cotroceni decizia de a-l remania, Toader a răspuns: "La momentul la care am stabilit că voi merge la 9,30, înţeleg că nu era trimisă la Cotroceni şi am văzut şi eu exprimări diferite, dar, încă o dată vă asigur, domnia sa mi-a spus textual: eu nu pot să vă cer demisia, dumneavoastră apreciaţi, vă gândiţi şi mâine ne întâlnim şi îmi comunicaţi. În sensul acesta am stabilit să ne vedem la 9,30. Dacă într-adevăr a trimis la Cotroceni, sigur că demisia mea rămâne fără obiect".Miercuri seară, prim-ministrul Viorica Dăncilă a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniştri de la Justiţie, Fonduri Europene şi de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.Totodată, premierul a transmis către Administraţia Prezidenţială propunerea de revocare a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi demisiile ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi a ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a anunţat Guvernul într-un comunicat.Pentru Ministerul Justiţiei a fost propus deputatul Eugen Nicolicea; pentru Ministerul Fondurilor Europene - deputatul Oana Florea, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - senatorul Tit-Liviu Brăiloiu.