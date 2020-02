Ministrul Lajcak: Slovacia continua sa fie un sustinator puternic al aderarii Romaniei la Spatiul Schengen

Slovacia continuă să fie un susţinător puternic al aderării României la Spaţiul Schengen şi al candidaturii la OECD, a declarat, marţi, ministrul Afacerilor Externe şi Europene, Miroslav Lajcak, aflat în vizită la Bucureşti. În cadrul unei conferinţe de presă comune cu ministrul Bogdan Aurescu, el a evidenţiat politica română privind minorităţile. "Politica română privind minorităţile ar putea fi luată drept model", a punctat Lajcak. La rândul său, ministrul Aurescu a remarcat viziunea comună a celor două ţări privind extinderea UE. "Amândouă statele sunt puternici susţinători ai extinderii Uniunii Europene şi avem o convergenţă remarcabilă între poziţiile şi abordările noastre pe acest subiect. Am subliniat importanţa pe care procesul de extindere o are pentru statele din regiune, proces care trebuie să continue fără obstacole suplimentare. Sprijinim adoptarea unei decizii cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Albania şi cu Macedonia de Nord cât mai curând posibil", a afirmat el. Bogdan Aurescu a menţionat şi Iniţiativa celor Trei Mări, în care sunt implicate România şi Slovacia. "Am salutat anunţul recent al SUA la Conferinţa de securitate de la Munchen - alocarea unei sume de până la un miliard de dolari pentru proiecte de interconectare în cadrul acestei iniţiative", a precizat şeful diplomaţiei române. În ceea ce priveşte Cadrul Financiar Multianual al UE, Aurescu a evidenţiat "interesul României pentru un buget ambiţios care să menţină finanţările necesare pentru Politica de coeziune, pentru Politica agricolă comună". AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)