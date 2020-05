Ministrul Marcel Vela a decis. Spitalul Gerota are o noua conducere (video)

În aceste momente, a fi ministru al Afacerilor Interne reprezintă poate cea mai importantă misiune a vieții mele.



Această misiune a adus cu ea cea mai mare onoare, dar și cea mai mare responsabilitate pe care viața mi-o putea oferi, aceea de a servi Patria.



Nu a contat niciodată ce funcții am ocupat pentru că mereu le-am văzut ca pe ceva trecător.



Ceea ce nu este trecător este binele pe care îl lași în urmă și cărămida mai mică sau mai mare pe care reusești să o pui la construcția aceasta care ar trebui să fie trainică, numită societate.



Astăzi am trăit un moment important, consider eu, și sper că am reușit să mai pun o cărămidă pentru o societate mai bună, pentru o societate dominată de profesioniști.



Începând de astăzi, medicul șef al Secției ATI a Spitalului de Urgență "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" București, doamna Moise Alida, cea care A ÎNVINS MOARTEA printr-o luptă crâncenă cu acest virus, și care va continua să salveze vieți, a fost împuternicită să îndeplinească funcția de director general al acestei unități.



Tot de astăzi, directorul general al Spitalului de Urgență "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" București, domnul Dragomir Dinu, a fost împuternicit director al Direcției Medicale din Ministerul Afacerilor Interne. Iar acesta va avea ca director adjunct, pe medicul șef al Secției Gastroenterologie din Spitalul Gerota respectiv, doamna Mahu Claudia-Iulia, care a fost împuternicită să îndeplinească această funcție.



Mult succes!