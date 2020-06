Ministrul Marcel Vela a mers in zonele afectate de inundatii din Valea Jiului

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, s-a deplasat vineri dupa-amiaza in zonele afectate de inundatii din Valea Jiului si le-a solicitat autoritatilor locale ca in urmatoarele doua zile sa transmita Prefecturii Hunedoara o prima evaluare a pagubelor, pentru ca Guvernul sa poata aproba, in regim de urgenta, fondurile necesare in vederea eliminarii distrugerilor provocate de ape in infrastructura localitatilor din vestul Vaii Jiului.