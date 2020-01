Ministrul Mediului, ATAC la Gabriela Firea privind poluarea din Bucuresti: De la an la an sunt tot mai mari depasirile

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat că depăşirile privind poluarea aerului din Capitală sunt tot mai mari de la an la an şi că instituţia pe care o conduce va suplimenta fondurile pentru ca primăriile din oraşele poluate să îşi poată achziţiona mijloace de transport public electrice, conform News.ro.

"Aceste depăşiri există, sunt din ce în ce mai mari de la an la an. Trebuie ca toate primăriile de oraşe mari din România să îşi îmbunătăţească planul de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii aerului”, a declarat Alexe.

Costel Alexe a mai spus că Bucureştiul nu mai poate face nimic în acest moment, având în vedere că se află în procedură de contencios cu Comisia Europeană şi că momentan trebuie să aştepte sentinţa.

"În situaţia Bucureştiului, care este în procedură de contencios cu Comisia Europeană şi nu mai putem face nimic, decât să aşteptăm sentinţa în momentul de faţă, niciuna dintre măsurile prinse în plan nu au fost implementate. Pentru că dacă am fi avut măsurile implementate, am fi avut, aşa cum este firesc, ţinte mult mai mici decât aceste depăşiri. În 2013 la această staţie au fost înregistrate 24 de zile cu depăşiri, pentru ca în 2018 să avem 70. De la an la an sunt tot mai mari depăşirile decât ar trebui. Această staţie în 2 săptămâni, când vom avea statistica, sunt şanse mari ca depăşirile din 2019 să fie mai mari decât cele din 2018. De la an la an se arată cu degetul spre Ministerul Mediului ca fiind cel care ar trebui să rezolve problema poluării în România. Fals. Nu Ministerul Mediului poate controla poluarea în România, Ministerul Mediului prin planurile şi managementul privind calitatea aerului nu face altceva decât să aprobe nişte măsuri să informeze UAT-urile despre aceste depăşiri ca ele să ia măsuri”, a declarat ministrul.

Alexe a mai precizat că pentru Bucureşti, Iaşi şi Braşov vor fi suplimentate fondurile pentru ca acestea să îşi poată achiziţiona mijloace de transport în comun electrice.

"Nu avem în Bucureşit o centură care să nu treacă prin centrul Bucureştiului. Şi la staţia de aici, cea de pe Mihai Bravu, avem depăşiri record de la an la an. Nu avem transport public electrificat. Am făcut prin Ministerul Mediului şi am făcut pentru UAT-urile din România, o măsură dedicată celor trei oraşe aflate în procedură de infrigement Bucureşti, Braşov şi Iaşi astfel încât să îşi modernizeze transportul public în comun. Din păcate, doar Bucureştiul şi Braşovul au reuşit să acceseze aceste fonduri. Am vorbit cu colegii din Minister să suplimentăm aceste fonduri şi să deschidem un nou apel pentru a încuraja transportul public electrificat şi nepoluant”, a declarat Alexe.

Ministrul Mediului mai atrage atenţia că Primăria Capitalei nu a accesat banii alocaţi pentru pistele de biciclete.

"Avem pentru Bucureşti, de mai bine de 5 ani stau în conturile Ministerului 10 milioane de euro pentru piste de biciclete. Zero lei au fost atraşi de Primăria Generală a Capitalei”, a declarat Costel Alexe.

Ministrul a mai anunţat controale săptămânale în oraşele Bucureşti, Braşiv şi Iaşi, pe teme de poluare.

Ministrul Costel Alexe s-a aflat, luni, la Staţia de monitorizare a calităţii aerului de la Cercul Militar Naţional din Bucureşti, pentru a verifica personal calitatea aerului în Capitală.