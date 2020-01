Ministrul Mediului cere raport privind poluarea și efectele asupra sanatații oamenilor

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, că va solicita Institutului de Sănătate Publică un raport pentru a vedea în ce măsură calitatea aerului din Bucureşti afectează starea de sănătate a populaţiei. Rapoarte asemănătoare vor fi cerute și primăriilor din Iași și Brașov. Ministrul a mai declarat că va avea discuţii The post Ministrul Mediului cere raport privind poluarea și efectele asupra sănătății oamenilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.