Ministrul Mediului, veste URIAȘA, in plin scandal legat de defrișarile ilegale

Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunță faptul că 1100 de hectare de pădure au fost trecute în Catalogul Pădurilor Virgine, ceea ce înseamnă că din acestea nu se vor putea efectua defrișări.

“La final de săptămână ȋnchei cu o veste bună, aşteptată de mulţi iubitori de natură. Săptămâna aceasta am aprobat introducerea ȋn Catalogul Pădurilor Virgine a 1100 de hectare de pădure. Ce ȋnseamnă asta? Înseamnă că nimeni nu va mai putea face nicio lucrare de exploatare ȋn acele păduri, ȋnseamnă că natura ȋşi va urma cursul firesc, neperturbată de intervenţiile omului.

Pentru perioada imediat următoare, aştept si cer o abordare proactivă din partea membrilor Comisiei Tehnice de Avizare ȋn Silvicultură (CTAS) şi din partea Gărzilor Forestiere. Vreau să facem follow up rapid pe toate dosarele aflate ȋn lucru, să ajutăm la completarea elementelor lipsă şi să includem sub protecţie, cât mai repede, toate suprafeţele de păduri virgine şi cvasivirgine identificate.

Am cerut o verificare a tuturor studiilor de fundamentare care au fost făcute până la această dată, iar pe data de 9 ianuarie ȋncepem anul ȋn forţă. Am convocat o ȋntâlnire cu toate părţile implicate. Mă voi aşeza la masă cu toate organizaţiile de mediu active pe acest segment, toţi specialiştii şi reprezentanţii ministerului pentru a vedea care sunt soluţiile pentru a accelera procesul de includere sub protecţie a tuturor suprafeţelor de păduri virgine şi cvasivirgine identificate.

La preluarea mandatului meu am găsit puţin peste 29.000 de hectare de pădure incluse ȋn Catalogul Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine, vreau ca ȋn cel mult 6 luni să dublez această suprafaţă.

Trebuie acţionat de urgenţă pentru că ȋn curând s-ar putea să nu mai avem ce salva. România adăpostea, până ȋn urmă cu câţiva ani, mai mult de jumătate dintre ultimele păduri virgine ale Europei, peste 200.000 de hectare. Astăzi, specialişti din domeniu mi-au spus că estimările lor sunt undeva la sub 100.000 de hectare rămase, restul suprafeţelor fiind afectate de exploatări.”, scrie Costel Alexe.