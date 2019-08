Ministrul Mihai Fifor solicita prefectilor o situatie cu scolile care nu au avize DSP si IGSU

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a cerut, luni, prefecţilor o situaţie cu toate unităţile de învăţământ care nu deţin avize de la Direcţiile de sănătate publică şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. "Până vineri, doresc o situaţie cu fiecare UAT în parte, cu fiecare subunitate de învăţământ care nu are aviz DSP, cu cauza pentru care nu are acest aviz, cu măsuri care se pot lua, pentru a putea să avizăm din punct de vedere al sănătăţii publice aceste unităţi de învăţământ. Acolo unde nu avem apă potabilă, vreau să ştiu, pe lângă situaţia pe care am cerut-o cu toaletele, îmi trimiteţi situaţia cu fiecare unitate de învăţământ care nu are apă potabilă în momentul de faţă şi, totodată, până miercuri, un plan de măsuri să vedem cum putem să asigurăm apă potabilă pentru unităţile de învăţământ unde nu există", a declarat Fifor, la o videoconferinţă organizată la sediul MAI. Prefecţii din mai multe judeţe au semnalat că sute de şcoli nu au avize DSP din cauza lipsei apei potabile şi a toaletelor. "Solicit prefecţilor ca, până diseară, împreună cu inspectorul general şcolar, să prezinte o situaţie cu toate unităţile de învăţământ de pe raza fiecărui UAT care nu au grup sanitar în acest moment. Se va prezenta această situaţie prin prefecturi şi, împreună cu domnul ministru Breaz, vom face analiza astfel încât să putem prezenta doamnei prim-ministru şi să luăm măsuri urgente în acest sens. Totodată, dorim să ştim care este situaţia cu şcolile care nu au autorizaţie în acest moment şi care sunt măsurile astfel încât toate unităţile de învăţământ să poată fi autorizate să poată să înceapă procesul de învăţământ la timp", a adăugat Fifor. Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Daniel Breaz, care deţine interimar portofoliul Educaţiei Naţionale, a subliniat că este foarte important ca, din punct de vedere al sănătăţii publice, şcolile să deţină aceste avize. "Chiar dacă a rămas o perioadă foarte scurtă până la începerea anului şcolar, vom găsi cele mai bune soluţii astfel încât să putem lua măsurile pentru ca toate şcolile din România să fie pregătite şi să fie conforme cu tot ce trebuie pentru începerea anului şcolar. Este extrem de important ca fiecare şcoală din România, în următoarea perioadă, să fie şi să poată să atingă standardele necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor", a afirmat Breaz, la videoconferinţă. AGERPRES/(A - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO