Ministrul Monica Anisie l-a demis pe Ovidiu Badea din functia de director general al INCDS

Ministrul Educației și Cercetării a anunțat astăzi că a încetat delegarea lui Ovidiu Badea în funcția de director general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" - INCDS. Noul director general interimar este Ștefan Neagu„În urma unei ȋndelungi analize şi după ce am ascultat toate părţile implicate, am decis, astăzi, să ȋl demit pe directorul Institulului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare ȋn Silvicultură, domnul Ovidiu Badea.Motivele demiterii sunt atât de natură managerială, cât şi de natură etică. Din punct de vedere managerial, am sancţionat lipsa de performanţă, având ȋn vedere că ȋn urma verificărilor Corpului de Control al ministrului am constatat o pierdere de 5,9 milioane de lei pentru acest Institut, ȋn condiţiile ȋn care domnul Badea este unul dintre cei mai bine plătiţi bugetari din România. Din punct de vedere etic, am sancţionat atitudinea de negare pe care domnul Badea a avut-o din momentul ȋn care a aflat rezultatele din raportul Inventarului Forestier Naţional – Ciclul 2 şi anume cifra de 38,6 milioane de metri cubi de lemn, reprezentând volumul de masă lemnoasă recoltat anual din pădurile României.Cât privește atitudinea pe care domnul Badea a avut-o faţă de Ministerul Mediului, dar mai ales faţă de opinia publică, aceasta este de neacceptat!În ministerul condus de mine nu se vor muşamaliza date, nu vom nega realităţi şi nu ne vom discredita colegii din subordine pentru că refuză să fie complici la ascunderea adevărului”, a postat ministrul Monica Anisie pe pagina sa de Facebook.„Interimatul va fi preluat de domnul cercetător Ştefan Neagu, urmând ca, în cel mai scurt timp, să venim în faţa opiniei publice cu o numire demnă de acest institut”, a declarat Monica Anisie, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).Sursă foto: Facebook/ Monica Cristina Anisie