Ministrul Muncii a discutat cu reprezentantii Casei de Pensii si ai Postei: "Am simtit nevoia sa ii amintesc directorului Postei ca are obligatia sa livreze pensia la timp "

„Nu vreau să se facă politică în nicio direcție, ci Poșta Română să își respecte contractul. Am simțit nevoia să îi amintesc directorului Poștei că are obligația să livreze pensia la timp.



Primesc din partea poștașilor foarte multe mesaje că sunt mulți care își fac treaba, unii lucrează în condiții extrem de dificile, dar chiar dânșii admit că există în interiorul lucrătorilor persoane care se ocupă mai mult cu politica. Am atras atenția că acest gen de a amesteca politica cu activitatea este de netolerat pentru mine”, a declarat Ministrul Muncii.