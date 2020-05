Ministrul Muncii a rabufnit dupa vizita in Germania: 'Nu inteleg isteria PSD de a face scandal'

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, vineri, că nu poate pune o etichetă asupra angajatorilor germani cum că ar exploata cetăţeni români pentru că acest lucru nu este adevărat, precizând că, în cadrul vizitei efectuate în Germania, a văzut condiţii decente şi condiţii care pot fi îmbunătăţite.

Violeta Alexandru a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu înţelege isteria PSD în legătură cu rezultatele deplasării sale din Germania.

“Adevărul este următorul, de 15 ani niciun ministru al Muncii nu s-a deplasat într-o ţară străină direct în ferme pentru a vedea exact care sunt condiţiile de muncă ale românilor. Eu mi-a asumat să fac acest lucru imediat ce s-au ridicat măsurile de restricţie. (…) Nu înţeleg isteria PSD de a face scandal în legătură cu rezultatele deplasării mele. PSD nu ştie decât să facă scandal, nu rezolvă nicio problemă, ci doar este furios atunci când un ministru liberal reuşeşte să facă ceea ce ei nu au reuşit de ani de zile să facă în acest minister”, a afirmat Violeta Alexandru.

Ea a precizat că nu poate pune o etichetă cum că angajatorii germani ar exploata cetăţenii români deoarece acest lucru nu este adevărat.

“Am avut o serie de discuţii în ferme unde am văzut condiţii diferite de lucru. Eu nu pot să pun o etichetă asupra angajatorilor germani cum că ar exploata cetăţeni români sau ar exploata cetăţeni străini în activităţile specifice pentru că nu este adevărat. Am văzut condiţii decente şi am văzut condiţii care pot fi îmbunătăţite. De aceea, unul din lucrurile cu privire la care am fost recunoscătoare ministrului Muncii din Germania a fost legat de afirmaţia pe care şi-a asumat-o şi a făcut-o în spaţiul public şi anume că este jenat de condiţiile din unele ferme şi că se va implica personal şi prin echipa pe care o coordonează pentru ca acestea să fie îmbunătăţite”, a explicat ministrul Muncii.

Violeta Alexandru a precizat că, în urma discuţiilor din Germania, au început să fie luate primele măsuri.

“La 24 de ore după discuţiile pe care le-am avut au şi venit primele decizii în guvernul german. În primul rând este de remarcat faptul că ministrul Muncii, în temeiul dialogului cu mine, a propus şi în guvernul german s-a luat deja decizia ca de la 1 ianuarie 2021 în industria cărnii la nivelul angajatorilor din acest domeniu nu se va mai lucra prin subcontractori. Practic regimul de protecţie socială pe care îl ofereau subcontractorii prin comparaţie cu contractorul principal era diferit, ministrul Muncii şi-a asumat o asemenea schimbare, iar de la începutul anului viitor se vor vedea schimbări importante pentru condiţiile de muncă din abatoare”, a explicat Violeta Alexandru.

Ea a mai declarat că din anul viitor va fi obligatorie marcarea digitală a orelor de lucru.

“Este vorba despre obligaţia care le-a fost conferită contractorilor de a notifica autorităţile cu privire la condiţiile de cazare şi de transport pentru muncitorii din străinătate, pentru cei care lucrează în aceste abatoare. S-a instituit obligaţia marcării digitale a orelor de lucru pentru evitarea oricăror neînţelegeri cu privire la acest aspect. Există în practică lucru constatat de mine anumite nemulţumiri din partea românilor noştri care ţin o anumită evidenţa a timpului de lucru şi care spun dânşii nu ar coincide fidel cu situaţia pe care o au angajatorii. Pentru eliminarea oricăror neînţelegeri pe acest subiect de la începutul anului viitor va fi obligatorie marcarea digitală a orelor de lucru”, a transmis Violeta Alexandru.

Ea a mai afirmat că Ministrul Muncii din Germania a anunţat public că va intensifica controalele la angajatorii din industria cărnii şi la cei din agricultură.

De sasemenea, va fi acordată o atenţie mărită condiţiilor de sănătate ale românilor, iar dacă un muncitor se va infecta cu coronavirus, atunci el va fi preluat de instituţiile medicale din Germania.

“Ministrul m-a asigurat că va acorda o atenţie sporită condiţiilor de sănătate ale românilor. Am convenit împreună că va dispune verificări cu privire la contractul general obligatoriu, contractul general pentru asigurarea serviciilor medicale pentru toţi angajaţii din agricultură, respectiv industria cărnii şi că funcţie de aceste verificări mă va informa în consecinţă. Contractul general pentru asigurarea serviciilor medicale asigură, aşa cum îi spune denumirea, un pachet minimal de servicii, urmând ca în situaţia în care un angajat, un român, care lucrează în fermă sau în abator şi care are din păcate o situaţie de infectare cu corona, să fie preluat de instituţiile medicale din Germania”, a mai declarat Violeta Alexandru.

Ea a mai menţionat că românii cu care a vorbit în Germania i-au spus că sunt trataţi decent şi că îşi primesc banii la timp.

“Există o realitate certă pe care am văzut-o şi anume condiţii decente de muncă în multe dintre fermele, respectiv între abatoarele din Germania. Am vorbit direct cu românii, sunt oameni care merg de şapte, opt ani în Germania să lucreze şi care mi-au spus că sunt trataţi decent, cu respect, îşi primesc banii la timp, au condiţii de decente de cazare, condiţii aferente activităţii pe care o desfăşoară, au respect din partea angajatorilor şi că nu se regăsesc în mesajul public transmis de o parte din clasa politică din România şi anume că sunt exploataţi de angajatorii germani”, a mai afirmat Violeta Alexandru.

Violeta Alexandru a făcut în această săptămână o vizită în Germania, unde a vizitat trei ferme în care lucrează muncitori sezonieri din România.