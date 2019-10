Ministrul Muncii acuza opozitia ca pregateste 'apocalipsa' pentru romani: 'Singurul lor program il constituie taierile și concedierile'

Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane, Dragoş Anastasiu, apropiat al PNL şi al preşedintelui Iohannis, le-a transmis oamenilor de afaceri germani din România că în viitorul apropiat ar trebui concediați până la 400 de mii de bugetari. Ministrul Muncii, Marius Budăi, reacţionează dur pe Facebook, acuzând opoziţia că pregăteşte "apocalipsa" pentru români.

"Îmi este din ce în ce mai clar că păpușarii din Opoziție ascund românilor apocalipsa care va urma după ce vin la putere.

Astăzi am aflat cu consternare de declarația unui proeminent lider din mediul de afaceri și apropiat al partidelor de opoziție, cum că urmează să fie dați afară 400 000 de bugetari de îndată ce vine la putere un guvern de dreapta.

Acum înțeleg de ce Opoziția nu vrea cu niciun chip să ne arate un program de guvernare. Pentru că singurul lor program îl constituie tăierile și concedierile! Eu nu înțeleg cum niște partide care ne vorbesc mereu că trebuie să fim chibzuiți cu banii publici sunt tocmai cei care mereu rămân fără bani și trebuie să bage mâna în buzunarul cetățenilor.

Dacă este adevărat ce se spune, că Opoziției îi este frică să anunțe aceste măsuri și le comunică prin interpuși, atunci pe români îi paște o nouă Apocalipsă. Modul iresponsabil în care se raportează cei din partidele de dreapta la angajații din sectorul public, ca și cum ar fi sclavii lor de care dispun după bunul plac, este absolut revoltător! Apoi, cum se face că, atunci când avem an după an creștere economică sub guvernarea PSD, cei din Opoziție se plâng că nu mai sunt bani? Cât de extravagante să fie gusturile domniilor lor, de nu mai ajung bani pentru angajații la stat? Oare câți medici, câți pompieri, câți profesori sunt incluși în această cifre de 400 000 de concedieri?

Eu vă garantez că tot ce s-a prevăzut pentru creșterile salariale și pensii este acoperit în buget. Sub guvernarea PSD, vor fi mereu bani pentru românii care muncesc, indiferent că vorbim de privat sau sectorul public!", scrie ministrul Muncii pe Facebook.