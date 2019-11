Ministrul Muncii acuza PSD de premeditarea intarzierii recalcularii pensiilor / VIDEO

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat joi, într-o conferință de presă despre situația întârzierilor dosarelor de recalculare a pensiilor, că cele mai mari probleme sunt în județele Alba și București și că ea „înclină” să creadă că a fost o strategie PSD de întârziere a recalculării pensiilor pentru că acest lucru ar fi presupus majorarea unor pensii și guvernul social-democrat nu dorea să-și asume acele cheltuieli.

„Scurta prezentare a rezultatelor la care am ajuns. La doua saptamani de la prima situatie ceruta Casei Nationale de Pensii privind intarzierile dosarelor de recalculare a pensiilor, o situatie semnalata de mii de pensionari, rezultatele demersului este ca numarul a scazut la jumatate. Fata de 14.452 dosare cu termene mult depasite fata de cele 45 de zile prevazute in lege, am ajung 8.767 azi am ajuns”, a zis ministrul Muncii.

Violeta Alexandru a spus ca cele mai grave probleme sunt in Alba Iulia si in Capitala.

„Inclin sa cred ca problema fiind cunoscuta de mai multa vreme, sunt dosare intarziate de peste un an, a fost o strategie deliberata de a se prelungi perioada tocmai pentru ca urmeaza sa fie implicatii financiare pe care PSD nu vrea sa si le asume”, a declarat ministrul Muncii.

Aceasta a adaugat ca in sedinta de Guvern de azi va cere suplimentare bugetului Casei Nationale de Pensii.

„Asigur toate persoanele care primesc decizii in urma deciziilor de recalculare ca le voi reprezenta interesele legitime pentru a putea suplimenta bugetul Casei Nationale de Pensii”, a indicat ea.