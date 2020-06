Ministrul Muncii amenința ca ia decizii radicale: Sunt cu ochii pe Casele cu restante

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune că s-au încheiat verificările la casele de pensii privind restanţele în emiterea de decizii de pensionare sau după recalculări, menţionând că există astfel de instituţii care au ajuns la zero. "Sunt cu ochii pe Casele cu restanţe. Acestea mai au o lună din cele două despre care am vorbit. Vreau să rămână doar cele cu probleme cu adevărat complicate, restul - rezolvate", afirmă ea.

"Am terminat de verificat cea mai recentă situaţie a restanţelor Caselor Judeţene de Pensii în emiterea de decizii la solicitările de înscrieri la pensie respectiv a deciziilor după recalculări. Bine, foarte bine - sunt Case de pensii care au ajuns la 0. Aici sunt mulţumită şi mă pot uita în ochii pensionarilor. Deja am o idee mai clară despre unde avem probleme de management. Sunt cu ochii pe Casele cu restanţe. Acestea mai au o lună din cele două despre care am vorbit. Vreau să rămână doar cele cu probleme cu adevărat complicate, restul - rezolvate", a afirmat, luni seară, Violeta Alexandru, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunţa că a acordat două luni directorilor Caselor judeţene de pensii pentru a recupera întârzierile pe care le-a constatat în implementarea măsurilor, în caz contrar va lua o ”decizie radicală”.

