Ministrul Muncii anunța noi mariri de PENSII: 'Nu numai ca nu o sa avem in plata 1.045 dar o sa majoram pana la 1.265 valoarea punctului'

Ministrul Muncii, Marius Budăi, i-a acuzat pe colegii din opoziție că merg pe ”aceeași logică a tăierilor” din perioada în care s-au aflat la guvernare și a atras atenția că în legea pensiilor nu scrie că majorările vor fi făcute de la 1 ianuarie ci că actualizarea va fi anuală.

”Am tot spus-o, din păcate colegii noștri din opoziție încearcă să meargă pe aceeași logică a tăierilor și se vede că așa au gândit și când au fost la guvernare și așa gândesc și acum. Nicăieri în legea pensiilor nu scrie că de la 1 ianuarie. Scrie că actualizarea se face anual. Vreau să aduc aminte aici tuturor pensionarilor că, de fapt, în anul 2017, noi am majorat de două ori valoarea punctului de pensie, conștienți și vrând să realizăm ce am promis în programul de guvernare și conștienți că avem încă multe de făcut pentru pensionari. Ulterior, n-am ținut cont de data de 1 ianuarie (...) Nicăieri în lume nu se cunoaște rata inflației corect pentru anul trecut. Se vede acolo cum valoarea punctului de pensie, dacă am fi urmat strict ceea ce ne indică dumnealor (cei din opoziție - n.r.), în loc să fie 1.100 de lei - și de la 1 iulie 2018 este 1.100 de lei -, ar fi trebuit să mergem pe toată perioada, pe tot anul 2019 cu 1.045 de lei. Noi nu o să facem așa, nu o să-i ascultăm pe colegii noștri din opoziție de astă dată, și, de la 1 septembrie, nu numai că nu o să avem în plată 1.045 dar o să majorăm până la 1.265 valoarea punctului de pensie”, a declarat Marius Budăi joi seară, la România TV.

Citește și: Logodnicul Elenei Udrea, despre primul Paște petrecut alături de fetița ei: ‘Ne-am fi dorit să mergem la slujba de Înviere aici’

Reacția vine în contextul în care președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la începutul lunii aprilie, la Deva, că ministrul Budăi ministrul Muncii, spune ”niște minciuni inimaginabile privitoare la recalcularea pensiilor pentru pensionarii care au au lucrat în grupa I și grupa II de muncă și privitor la majorarea alocațiilor pentru copii”. Liderul liberal a spus că PSD nu numai că n-a majorat la timp aceste pensii, ci a tăiat creșterile de pensii la care aveau dreptul toți cei care au lucrat în grupa I și grupa II de muncă încă din 1 ianuarie 2016.

El a reamintit că liberalii au fost primii care au solicitat majorarea acestor pensii cu 50% pentru cei care au lucrat în grupa I de muncă și cu 25% pentru cei care au lucrat în grupa II de muncă, au fost liberalii în timpul guvernării liberale, în perioada când ministrul Muncii era Mariana Câmpeanu. El a spus că, atunci când a venit la putere, PSD a emis o hotărâre de guvern prin care a fost blocată majorarea pensiilor pentru cei care s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2011.

Citește și: Lovitură pentru DNA! Procesul lui Vâlcov se va judeca luna viitoare .