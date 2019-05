Ministrul Muncii anunta noi mariri de PENSII: O sa majoram pana la 1.265 valoarea punctului'

Marius Budai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca de la 1 septembrie, nu numai ca nu o sa avem in plata 1.045 dar o sa majoram pana la 1.265 valoarea punctului de pensie. Ministrul i-a acuzat pe colegii din opozitie ca merg pe ”aceeasi logica a taierilor” din perioada in care s-au aflat la guvernare si a atras atentia ca in legea pensiilor nu scrie ca majorarile vor fi facute de la 1 ianuarie ci ca actualizarea va fi anuala. Ministrul Muncii, Marius Budai: Pensiile si salariile romanilor vor continua sa creasca ”Am tot spus-o, din pacate colegii nostri din opozitie incearca sa mearga pe aceeasi logica a taierilor si se vede ca asa au gandit si cand au fost la guvernare si asa gandesc si ac ...