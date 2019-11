Ministrul Muncii anunta o reducere a structurii ministerului si verificari serioase cu privire la bugetul de pensii

Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, anunţă o reducere a structurii ministerului dar şi verificări serioase cu privire la situaţia bugetului de pensii în condiţiile în care, potrivit acesteia, PSD a lăsat un deficit îngrijorător la acest buget. Violeta Alexandru a declarat marţi dimineaţa, la intrarea în sediul Ministerului Muncii, că oamenii din instituţie care se ocupă de relaţia cu pensionarii şi salariaţii trebuie să fie bine pregătiţi şi a anunţat că intenţionează o reducere a structurii ministerului, un rol important urmând să revină angajaţilor care se ocupă de relaţia cu beneficiarii de asistenţă socială. "Cei care se ocupă efectiv de relaţia cu beneficiarii sistemului de asistenţă socială. Aceşti oameni mă interesează să fie bine pregătiţi şi să fie la dispoziţia pensionarilor şi salariaţilor, respectiv persoanelor cu dizabilităţi. Acest lucru va însemna o reducere a structurii ministerului, o supleţe, un accent pe cei din relaţia cu oamenii şi mai puţin pe cei care au funcţii de conducere", a arătat noul ministru al Muncii. Aceasta a vorbit şi despre situaţia bugetului de pensii, arătând că PSD a lăsat un deficit îngrijorător la acest buget, şi a anunţat verificări foarte serioase pentru a vedea care este situaţia reală. "După un deficit îngrijorător în bugetul de pensii pe care PSD ni-l lasă, cer oamenilor să aibă încredere că vom face cele mai serioase verificări. Merg acum în minister pentru a începe ziua cu o evaluare şi pentru a solicita celor care conduc ministerul, atât eu cât şi colegul meu de la Finanţe, toate datele necesare ca să vedem care este situaţia reală. Este foarte greu de făcut o evaluare de pe trotuar înainte să intru în minister. Vă asigur că voi fi foarte transparentă cu tot ceea ce găsesc în minister pentru ca românii să ştie", a declarat Violeta Alexandru, potrivit Digi24. Pe de altă parte, ea a anunţat că Ministerul Muncii va înfiinţa, în cel mai scurt timp, un infochioşc, unde toţi cei interesaţi să se poată informa cu privire la toate tipurile de servicii şi prestaţii pe care le oferă instituţia. "Am să mă duc către un punct în apropiere (în apropierea Ministerului Muncii, n.r.) unde aş vrea să înfiinţăm, în cea mai scurtă vreme, un infochioşc pentru toţi cei interesaţi de toate tipurile de servicii şi prestaţii pe care ministerul le oferă. Va fi acolo un punct unic de transmitere a informaţiilor pentru toţi cei care au solicitări şi întrebări de orice tip pentru minister. Încercăm să le simplificăm drumurile şi să aibă în acelaşi loc toate informaţiile de care au nevoie", a subliniat Violeta Alexandru. În context, aceasta a arătat că primul lucru pe care îl va face odată ce va intra în minister va fi să meargă la biroul de petiţii de unde vrea să afle tipul de solicitări venite în minister dar şi răspunsurile pe care oamenii le-au primit din partea instituţiei. "Dacă constat probleme o să le remediem în cea mai scurtă perioadă", a mai afirmat Ministrul Muncii. Referitor la salariul minim, noul ministru de resort a anunţat o serie de discuţii, în perioada următoare, cu partenerii sociali pentru a găsi cea mai bună soluţie de calcul. "Voi deschide o serie de discuţii cu un orizont de timp foarte apropiat, nu am de gând să lungesc foarte mult discuţiile dacă nu este necesar, dar voi deschide o serie de discuţii cu partenerii sociali pentru a găsi în cel mai scurt timp o soluţie obiectivă cu privire la această temă care interesează opinia publică şi anume a unui mod de calcul corect şi obiectiv al salariului minim. Sunt omul care apreciază efortul celor care dezvoltă businessuri în România, care au o afacere, care au nevoie să aibă o predictibilitate. Decizia o voi lua după această serie de discuţii cu partenerii sociali pentru că dânşii sunt cei care, de fapt, pun în practică ceea ce noi decidem în ministere", a subliniat Alexandru. Cât priveşte Legea salarizării şi Legea pensiilor, ministrul Muncii a precizat că va fi respectată legislaţia în vigoare şi va fi continuat dialogul cu toţi partenerii sociali pentru găsirea celor mai potrivite soluţii pentru România şi pentru pensionari şi salariaţi. "Mă interesează în egală măsură ca pentru cei din mediul privat să dau acest semnal de respect faţă de munca lor şi faţă de efortul pe care îl fac pentru a ţine un business în picioare, business pe baza căruia se plătesc taxe şi impozite cu care se alimentează bugetul public şi beneficiem de toate serviciile în plan central şi local", a subliniat Violeta Alexandru. Imediat după Violeta Alexandru, la Ministerul Muncii a sosit şi fostul ministru de resort, Marius Budăi, pentru procesul de predare primire. AGERPRES/(A, AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)