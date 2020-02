Ministrul Muncii, despre audieri: 'PSD incearca sa arate ca inca este puternic/ Parlamentul din 2020 este dominat de foarte multa ura'

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, joi seară, referitor la audierea sa în comisiile de specialitate ale Parlamentului, că nu a reuşit să intre în dialog, lovindu-se de jigniri. ”Parlamentul din 2020 este dominat de foarte multă ură şi de foarte multă adversitate faţă de ideile celui din faţa ta” a spus Alexandru, precizând că PSD încarcă în acest moment să arate că încă este puternic.

”Parlamentul din 2020 este dominat de foarte multă ură şi de foarte multă adversitate faţă de ideile celui din faţa ta. Nu am reuşit să avem un dialog pe fondul problemei, pentru că m-am lovit de o serie de jigniri şi, în general, de o atitudine arogantă a reprezentanţilor PSD, dar mergem mai departe”, a declarat, joi seară, la TVR, Violeta Alexandru, potrivit News.ro.

Acesta a spus că a intrat în politică pentru a schiba modul în care se face aceasta.

”Avem o societate în care, din păcate, am ajuns să facem faţă unei atitudini de ură şi de ostilitate dusă la extrem, pe principiul că facem politică. Eu vă mărturisesc că am intrat în politică tocmai pentru a schimba acest gen de a face politică. Nu simt din partea PNL acest gen de atitudine arogantă, genul de a opri microfonul, de a nu te lăsa să îţi duci fraza până la capăt. Acest lucru arată o atitudine de «nu mă interesează să intru în dialog cu tine», eu vreau doar să îţi arăt cine are puterea, iar PSD încearcă în acest moment să arate că încă este puternic”, a adăugat ministrul Muncii, precizând că PSD va fi sancţionat la vot pentru această atitudine.

Audierea ministrului desemnat al Muncii, Violeta Alexandru, a fost marcată de dispute între parlamentarii puterii şi cei ai opoziţiei. Unii dintre aceştia au recurs la jigniri, au renunţat la pluralul politeţii, iar preşedintele de şedinţă l-a anunţat pe unul dintre participanţi că l-ar putea ruga să părăsească sala şi a cerut pentru acesta un Distonocalm.

Apostrofată în legătură cu evenimentele din 10 august 2018, Carmen Dan l-a trimis pe Florin Roman "să se caute”, acesta acuzând-o că a făcut gesturi nedemne de Parlament şi făcând o paralelă între ea şi Florin Iordache.

După aproape trei ore de audieri, Violeta Alexandru a primit aviz negativ.