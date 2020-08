Ministrul Muncii despre focarul COVID-19 de pe un santier din Capitala: Am solicitat un raport de la ITM

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că a solicitat un raport Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti despre condiţiile de muncă şi existenţa sau nu a contractelor muncitorilor infectaţi cu noul coronavirus pe un şantier din Capitală. "Nu vreau să mă antepronunţ. Aştept raportul ITM Bucureşti. M-am asigurat că are toate condiţiile să facă o primă verificare. Am ţinut foarte mult ca deplasarea ITM să se facă la momentul la care am făcut-o şi eu, pentru că, dacă s-ar făcut o zi - două mai târziu, era posibil să se modifice anumite condiţii faţă de cele despre care doream să aflăm exact la momentul la care a izbucnit problema cunoscută. Prin urmare, aştept raportul ITM Bucureşti, care se va axa, în mod evident, pe condiţiile de muncă, pe existenţa sau nu a contractelor de muncă", a precizat Violeta Alexandru, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL. Potrivit ministrului Muncii, pe şantier sunt peste 200 de angajaţi, dintre care 38 de cetăţeni indieni, evidenţa exactă trebuind să o dea angajatorul, pe care nu l-a găsit la faţa locului şi care a fost invitat la sediul ITM Bucureşti pentru a prezenta aceste informaţii. "Eu vă pot da informaţii despre aspectele care ţin de competenţa Ministerului Muncii. Alte informaţii despre starea lor de sănătate, despre cum s-a ajuns în această situaţie ca peste 30 dintre dânşii să fie infectaţi, cifra exactă urmând să o stabilească DSP, trebuie să întrebaţi instituţia care a gestionat acest proces de evaluare a sănătăţii lor şi care a luat decizii privind carantinarea lor, adică DSP Bucureşti, alături de care, într-adevăr, în cursul nopţii, m-am deplasat la şantierul respectiv, de unde aveam informaţii că e posibil să existe un focar (de coronavirus - n.r.) cu efecte asupra stării de sănătate. (...) Din primele informaţii, cei infectaţi sunt din India, dar urmează să avem o evaluare completă. Avem, în primul rând, o problemă de sănătate şi DSP Bucureşti deja este implicată în a găsi soluţii. Încă din cursul nopţii luase deja primele măsuri", a precizat Violeta Alexandru. Ministrul a adăugat că aşteaptă raportul ITM "în cât mai scurt timp". "În acest moment, ne interesează starea de sănătate (a muncitorilor - n.r.), urmând ca în competenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti să intre aspectele legate de condiţiile de muncă, iar inspectorii de la Bucureşti au fost prezenţi şi urmează să ceară informaţii suplimentare ca să îşi facă întemeiat raportul", a mai spus Violeta Alexandru. AGERPRES/(A - autor: Daniel Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Simona Aruştei)