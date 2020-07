Ministrul Muncii, despre majorarea alocatiilor: Nu este o chestiune de optiune sa respectam decizia Curii Constitutionale

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru afirma ca decizia Curtii Constitutionale privind dublarea alocatiilor copiilor "nu este o optiune, ci o obligatie" si anunta ca pana la 1 august Guvernul va lua o decizie cu privire la punerea in aplicare a acestei decizii "in corespondenta cu posibilitatile pe care le are bugetul pentru sustinerea, atat in perioada urmatoare, cat si in anii urmatori".