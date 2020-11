Ministrul Muncii, dupa o vizita de lucru in Sfantu Gheorghe: Nu s-a ințeles ca este obligatorie decalarea programului de lucru

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a declarat marţi, la finalul unei vizite de lucru efectuate la Sfântu Gheorghe, că a constatat, că firmele mari nu au înţeles mesajul obligativităţii decalării programului de lucru al angajaţilor în scopul prevenirii răspândirii noului coronavirus, tratând cu lejeritate această cerinţă, relatează Agerpres. “Am mers la Inspecţia Muncii şi am avut […] The post Ministrul Muncii, după o vizită de lucru în Sfântu Gheorghe: Nu s-a înțeles că este obligatorie decalarea programului de lucru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.