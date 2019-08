Ministrul Muncii, informații cruciale privind taxarea pensiilor speciale: Cand va finaliza Guvernul schema de impozitare

Guvernul va finaliza, până luni, schema de impozitare sau taxare a pensiilor de serviciu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Botoşani, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi.

Acesta susţine că diminuarea pensiilor speciale va fi asumată prin rectificarea bugetară de săptămâna viitoare."Vis-a-vis de pensiile de serviciu, eu am să le zic aşa cum scrie la lege, sunt câteva scheme care până luni vor fi decise, de impozitare sau de taxare. Sunt chestiuni discutate şi vor fi asumate prin rectificarea bugetară. Este vorba în primul rând de separarea pensiilor pe contributivitate, acele pensii care se plătesc din bugetul asigurărilor de stat faţă de celelalte indemnizaţii sau pensii de serviciu care se plătesc din bugetul de stat. Acele pensii care se plătesc din bugetul de stat vor fi acele pensii care, conform pragurilor valorice apărute deja în presă, se vor taxa suplimentar", a afirmat Budăi, conform agerpres.ro

Întrebat dacă susţine o astfel de măsură, ministrul a răspuns: "Este o discuţie care a fost asumată de întreg Guvernul. Nu mai există chestiuni personale".



Referindu-se la sporul de 15% acordat bugetarilor pentru condiţii grele şi vătămătoare de muncă, Marius Budăi a dat asigurări că acesta nu va dispărea.



"Nu sunt absolut niciun fel de tăieri. Au fost nişte discuţii pe un anumit spor pe care nu îl primeşte toată administraţia publică. Trebuie separate cumva lucrurile, pentru că administraţia locală îşi stabileşte singură aceste sporuri şi salariile. Ieri (joi- n.r.) chiar am fost la doamna prim-ministru şi am discutat cu dumneaei şi în jumătate de oră chiar a postat pe Facebook că nu este cazul ca prin rectificarea bugetară să se reducă acest spor", a mai adăugat ministrul Muncii.



Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, joi, că Guvernul nu va tăia veniturile românilor prin rectificarea bugetară.



"Vreau să fie tuturor foarte clar că, prin actuala rectificare bugetară, Guvernul nu va tăia veniturile românilor. Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem în această rectificare şi am dezbătut impactul fiecăreia, ţinând cont de faptul că în spatele cifrelor se află cetăţenii români. Ca prim-ministru, am în permanenţă acest lucru în atenţie", a scris Dăncilă, joi, pe Facebook.