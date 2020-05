Ministrul Muncii: Lucratorii din Sri-Lanka nu doresc sa se intoarca acasa, le voi cauta locuri de munca

Lucrătorii din Sri-Lanka aduşi din Botoşani la Aeroportul Otopeni nu doresc să se întoarcă în ţara lor de origine, ci doresc să muncească în continuare în România, dar la alt angajator, a declarat, luni, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru. Şeful de la Muncă i-a vizitat luni pe lucrătorii sri-lankezi aduşi duminică la aeroport, iar la finalul discuţiilor cu aceştia a menţionat că va discuta cu mediul privat pentru a le găsi noi locuri de muncă. "Niciunul dintre dânşii nu a dorit să se întoarcă acasă în Sri Lanka, ci mi-au cerut insistent să îi sprijin prin găsirea unei alte soluţii, adică a unui alt angajator sau a mai multor angajatori. Ei sunt dispuşi să se împartă, dacă nu voi găsi o soluţie care să-i relocheze pe toţi în acelaşi loc, sunt dispuşi să se împartă în grupe mai mici. Ei nu doresc să se întoarcă la firma la care au lucrat. (...) Voi avea un dialog deschis cu (alţi, n.r.) angajatori, dacă au nevoie de forţă de muncă şi dacă doresc să lucreze cu dânşii, da, am nevoie de mobilizare în acest moment (din partea angajatorilor interesaţi, n.r.), dar, în mod evident, decizia angajării dânşilor aparţine angajatorilor, nu pot eu să-i pun condiţii şi nici să procedeze altfel decât ar proceda în mod uzual. Pe mine mă interesează ca fiecare dintre dânşii să ştie ce conţine contractul pe care îl semnează, să discut cu dânşii, să mă asigur că toate condiţiile lor sunt prevăzute în contract şi să mă asigur că angajatorul este responsabil", a afirmat Violeta Alexandru. Ministrul Muncii a susţinut că îi va sprijini pe lucrătorii sri-lankezi să îşi găsească un loc de muncă. "Eu vreau să îi asigur că nu închid acest caz până când nu îşi găsesc un loc de muncă corespunzător şi până când nu luăm împreună o decizie - nu voi lua o decizie fără să mă consult cu dânşii. Vor rămâne în acest spaţiu probabil până mâine, intenţia mea este să mă implic în această după-amiază foarte mult pentru identificarea ofertelor şi să vin la sfârşitul zilei să discut cu dânşii, să-i las peste noapte să se gândească, să discute între dânşii, şi mâine dimineaţă să-mi spună ce opţiune preferă", a adăugat Violeta Alexandru. Ministrul Muncii a precizat că primele verificări realizate de Inspecţia Muncii la angajatorul din Botoşani au relevat nereguli în procedura desfacerii contractelor de muncă ale lucrătorilor din Sri Lanka. "A fost făcută o primă verificare de unde rezultă nereguli evidente în privinţa modului în care au fost desfăcute contractele de muncă. Este adevărat că este pe fondul absenţei lor de la serviciu, o absenţă generată de panica în care au intrat la momentul în care unii dintre dânşii au fost infectaţi cu covid. Din păcate nu s-a discutat cu dânşii, Direcţia de Sănătate Publică nu le-a explicat în ce condiţii pot fi carantinaţi, în ce condiţii se pot întoarce la muncă. Nediscutându-se cu dânşii, nici supervizorul de origine sri-lankeză pe care firma îl avea şi care avea datoria să le explice aceste lucruri nu a făcut-o, şi ca atare, intrând în panică, nu s-au mai prezentat la serviciu o zi, două, trei, patru, cinci, iar angajatorul a decis desfacerea contractului de muncă. Nu este o soluţie pe care eu să o susţin, rămâne să se facă verificări în continuare", a menţionat Violeta Alexandru. Aceasta a amintit că angajatorul de la Botoşani s-a plâns de indisciplina lucrătorilor sri-lankezi. "Am vrut să ştiu dacă înainte de acest episod primeau salariile la timp, dacă erau trataţi corespunzător - în cea mai mare parte da. Au existat şi comentarii legate de prelungirea programului de lucru, respectiv de îndeplinirea unor sarcini suplimentare, dar cea mai mare parte dintre cei cu care am discutat mi-au spus că până la acest episod erau plătiţi corespunzător, erau plătiţi la timp cu banii discutaţi, adică echivalentul a 550 de dolari, fără să li se reţină din această sumă banii de cazare şi masă, aşa cum m-am temut că s-ar fi putut întâmpla. Am închis cu dânşii discuţia de reîntoarcerea acasă, mi-au spus explicit că nu doresc, ci că vor să continue să muncească, şi am convenit că mă voi implica pentru găsirea unor opţiuni şi le vom discuta împreună şi vor alege după cum apreciază că este mai bine pentru dânşii. Înţeleg că sunt puncte de vedere din partea companiei care ar arăta o oarecare indisciplină din partea unora dintre dânşii, rămâne să verificăm aceste lucruri, dar lucrurile par a se fi degradat pe fondul tensiunii ocazionată de pandemie", a încheiat ministrul Muncii. Muncitorii din Sri Lanka au lucrat la o fabrică de confecţii din municipiul Botoşani şi s-au aflat în carantină instituţionalizată iar autorităţile din judeţ au anunţat duminică faptul că aceştia vor fi repatriaţi. Potrivit Centrului Judeţean de Comunicare coordonat de Instituţia prefectului, 36 de cetăţeni asiatici au fost îmbarcaţi, duminică, în două autocare pentru a fi transferaţi la Aeroportul Otopeni, de unde se vor îmbarca în avion pentru a pleca spre Sri Lanka. Carantinarea cetăţenilor din Sri Lanka a avut loc la scurt timp după ce aceştia au fost concediaţi de fabrica de confecţii, dar şi după ce unul dintre ei a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19. Duminică noaptea, ministrul Muncii a mers la Otopeni pentru a se întâlni cu muncitorii sri-lankezi iar aceştia au fost cazaţi la un hotel din zonă. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)