Ministrul Muncii, Marius Budai: ''In termenul cel mai scurt vom lansa si aceste scoli profesionale''

Marius Budai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Muncii si Justitiei Sociale poarta discutii cu Ministerul Educatiei pentru a lansa in cel mai scurt termen scolile profesionale, a declarat astazi ministrul Muncii, Marius Budai, referitor la masurile pe care Guvernul le are in vedere pentru rezolvarea crizei de forta de munca. "Suntem in discutii cu Ministerul Educatiei, in termenul cel mai scurt vom lansa si aceste scoli profesionale, avem deja invatamantul dual. Masurile se gandesc pe mai multe planuri, o data pentru oprirea exodului, apoi pentru aducerea pe cat posibil a mai multe persoane in tara, si nu in ultimul rand pentru aducerea acelui contingent pentru lucratorii non-UE", a spus Marius Budai. Anunt IMPORTANT facut de mini ...