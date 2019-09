Ministrul Muncii Marius Budai, vizita de lucru la Tulcea

„Am adresat invitația domnului ministru al Muncii și Justiției Sociale de a veni la această întâlnire, cu ocazia vizitei în județul nostru, pentru că ne-am gândit cu toții că ar fi bine să avem un dialog real cu domnia sa. Astfel dumneavoastră să puneți întrebări, iar domnia sa să vă răspundă. Domnule ministru, sunteți piesa de rezistență astăzi, noi, cei din Consiliul Județean, suntem un pic spectatori, reprezentanții pensionarilor își doresc cu dumneavoastră să vorbească“, a declarat președintele Horia Teodorescu.

La invitația președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, la Sala Mihail Kogălniceanu, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Constantin Budăi a participat astăzi la o întâlnire de lucru cu pensionarii tulceni. La ședință au mai participat vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani, subprefectul Gabriel Teodosie Marinov, viceprimarul municipiului, Andaluzia Luca, deputații Mirela Furtună și Lucian Simion și reprezentanții serviciilor descentralizate din subordinea ministerului.„Am avut o conferință extrem de importantă la Murighiol pe tot ceea ce înseamnă Strategia Uniunii Europene privind Regiunea Dunării, cu referire la combaterea riscului sărăciei în zona Deltei Dunării. Am considerat foarte important să abordăm această temă cu prilejul Președinției noastre la nivelul SUERD, deoarece Delta Dunării reprezintă un teritoriu extrem de important pentru România.În cadrul întâlnirii cu tulcenii, am prezentat aspectele importante legate de tot ce s-a întâmplat în sistemul de pensii în perioada 2017-2019 și am făcut referiri și la pactul pentru bunăstarea României. Cred că acest pact trebuie semnat deoarece pe perioada amintită s-au făcut tot felul de declarații care făceau referiri la a fi sau nu a mai fi bani să plătim salariile și pensiile. S-au făcut referiri la aplicarea legii salarizării în sensul majorării salariilor de la 1 ianuarie 2020 precum și la problema salariilor profesorilor care, de la 1 septembrie 2020, să fie aduse la nivelul de 2022. Sunt lucruri în care noi am crezut, credem în continuare și suntem conștienți că și în România veniturile populației trebuie să ajungă măcar spre nivelul mediu al Uniunii Europene. S-a spus că voucherele de vacanță nu trebuie să mai fie date. Un lucru extrem de grav deoarece și dumneavoastră care sunteți aici, în Delta Dunării, vă bazați foarte mult pe turism. Cred că s-a demonstrat că aceste vouchere și-au atins obiectivul și numărul de turiști în zonă a crescut și datorită acestei măsuri.În pactul pentru bunăstarea țării am introdus patru piloni foarte importanți: să ne asigurăm că legea salarizării va fi aplicată în continuare, să ne asigurăm că legea pensiilor va fi aplicată în continuare, programul Start-Up Nation să continue și să ne asigurăm că IMM-urilor foarte mici să nu li se schimbe impozitarea de 1%“, a declarat ministrul Muncii, Marius Constantin Budăi, cu ocazia vizitei la Tulcea.Sursă foto: Consiliul Județean Tulcea