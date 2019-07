Ministrul Muncii, REACȚIE RAPIDA dupa ce Iohannis a promulgat Legea pensiilor

Ministru Muncii, Marius Budăi, a reacționat la vestea că președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pensiilor.

"Dacă nu era contestată această lege putem fi cu șase luni înainte. Puteam cumpăra aparatură, softuri pentru recalculare, dar nu este acesta un impediment. Vom face pregătirile necesare pentru marea recalcularea pensiilor. Deși am avut contestată legea la CCR noi am inclus în bugete măririle. Chiar și cu aceste majorări, în 2021 influența pensiilor în PIB va fi sub media UE", a declarat Budăi la România TV.