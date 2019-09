Ministrul Muncii, reactie vehementa impotriva propunerii PNL pentru munca in weekend: 'Ne da inapoi cu 30 de ani si decupleaza de Europa'

Proiectul propus de mai mulţi senatori şi deputaţi PNL pentru modificarea Codului Muncii în sensul reintroducerii săptămânii de lucru de şase zile este o măsură "absurdă şi nedospită" care nu numai că dă România înapoi cu 30 de ani, dar o şi decuplează de Europa, scrie joi ministrul Muncii, Marius Budăi, pe pagina proprie de Facebook.

"Gogomăniile servite pe bandă rulantă nu au niciun gust dacă nu sunt condimentate cu minciuni. Asta pare a fi reţeta aplicată de 'maeştrii bucătari' ai Opoziţiei. Stau şi mă întreb, cine mai poate număra toate amatorismele toxice şi gogoşile servite de aceşti politicieni de ocazie, care pretind că acţionează în slujba românilor? Dacă ieri tăiam vouchere de vacanţă şi salarii, astăzi, ultima gogomănie a peneliştilor este proiectul care vrea să reintroducă săptămâna de lucru de 6 zile, pe care cei mai maturi o ţinem minte (şi nu cu plăcere), de pe vremea cealaltă. Această măsură absurdă şi nedospită nu numai că ne dă înapoi cu 30 de ani, dar ne şi decuplează de Europa, de civilizaţie şi de politicile moderne care urmăresc creşterea eficienţei şi productivităţii muncii", notează ministrul.



În context, Marius Budăi atrage atenţia că în Europa timpul de lucru se reduce la sub 40 de ore săptămânal.



"În timp ce în Europa se reduce timpul de lucru la sub 40 de ore pe săptămână, peneliştii vor să spargă norma la hectar chemând oamenii la muncă sâmbătă. Halal partid 'pro-european'! Ce este şi mai trist este că deputaţii care au iniţiat acest proiect de lege încearcă să-l legitimeze în spaţiul public prin tot felul de şiretlicuri şi mistificări. Noroc că minciuna are picioare scurte!", afirmă acesta.



Şeful de la Muncă dă asigurări că PSD va "veni mereu către oameni cu soluţii armonizate cu cele mai bune practici ale partenerilor noştri".



"Românii trebuie să ştie că guvernul PSD, care a condus cu succes şi pricepere timp de 6 luni Consiliul Uniunii Europene, va veni mereu către oameni cu soluţii armonizate cu cele mai bune practici ale partenerilor noştri, dar gândite şi implementate pentru beneficiul fiecărui cetăţean! Îi somez pe colegii din Opoziţie să înceteze să mai intoxice spaţiul public cu gogoşi necoapte şi aberaţii toxice. Îi încurajez să depăşească zodia amatorismului politic în care se afundă pe zi ce trece. Altfel, tare mi-e teamă că românii or să le servească la urne o porţie dublă de indigestie", a subliniat Marius Budăi.

Doi parlamentari PNL au depus un proiect de modificare a Codului Muncii care prevede ca angajaţii care prestează muncă în zilele de repaus săptămânal să primească doar o compensaţie financiară, iar repausul să scadă la 24 de ore. Proiectul de act normativ are un articol unic care prevede următoarele: "Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Art.137 alin (2) se completează şi va avea următorul cuprins: În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Cu acordul salariatului, munca prestată cu caracter ocazional, într-o zi de repaus săptămânal, se poate compensa şi doar financiar, dar durata ei nu poate depăşi 8 ore, astfel încât repausul săptămânal să fie de minim 24 de ore".