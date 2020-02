Ministrul Muncii s-a DEZLANȚUIT din nou: Unii parinți joaca banii de alocații la pacanele

Acuzații dure lansate de Ministrul Muncii, astăzi, la audierile pentru obținerea unui nou mandat de ministru, Părinţii folosesc alocaţiile copiilor şi pentru alte cheltuieli decât cele pentru creşterea copiilor, iar uneori se mai joacă şi la păcănele, potrivit ministrului propus al Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, conform Agerpres.

"Resursele publice destinate copiilor trebuie să ajungă chiar la aceştia. Este cunoscută realitatea conform căreia de alocaţiile copiilor (mai) beneficiază şi aparţinătorii/părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare creşterii şi dezvoltării copilului. Se mai joacă şi la păcănele", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Ministrul Muncii a propus ca soluţie pentru această situaţie înlocuirea alocaţiilor cu un sistem de vouchere care să încurajeze şcolarizarea copiilor.

"În Constituţia României este garantat dreptul copilului de a primi alocaţie, dar este la latitudinea autorităţilor să găsească cele mai bune soluţii pentru ca banii chiar să adreseze nevoile copilului. Da, am ridicat în discuţie ideea eficientizării sistemului actual; o soluţie ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun, etc.), nu limitativ. Am putea gândi o legătură a sistemului de distribuţie cu şcoala, ca să încurajăm părinţii să vină mai des la şcoală", a adăugat Violeta Alexandru.

Ea a precizat că va lansa la momentul oportun o consultare publică pe acest subiect.

"În alte state membre UE alocaţia de stat este fie condiţionată de veniturile părinţilor (Slovenia, Italia), fie de numărul de copii din familie (Franţa). Multe alte state acordă vouchere ca sprijin pentru grădiniţă, pentru nou-născuţi, pentru baby-sitting etc. Din toate aceste motive, personal, nu văd altă soluţie de reglementare decât printr-o largă consultare publică, pe care o voi lansa la momentul oportun", a completat Violeta Alexandru.

Ministrul propus al Finanţelor, Florin Cîţu, a afirmat luni că ar susţine varianta înlocuirii alocaţiilor pentru copii cu vouchere, acest sistem fiind folosit şi în Statele Unite ale Americii pentru a se asigura că banii nu vor fi folosiţi de părinţi în alte scopuri.

Cîţu a fost întrebat luni despre dublarea alocaţiilor pentru copii şi dacă se va merge pe această variantă, menţionată de premierul Ludovic Orban.

"Majorarea a fost amânată pentru că a venit fără surse de finanţare. A fost un amendament aruncat în ultimul moment fără sursă de finanţare. Dacă erau responsabili, trebuia să vină şi cu sursa de finanţare. Vom căuta şi vom găsi bani şi pentru creşterea alocaţiilor din august 2020. Propunerea domnului premier este o propunere interesantă, este un sistem folosit şi în SUA pentru a se asigura că banii nu vor fi folosiţi de părinţi în alte scopuri şi vor fi direcţionaţi către sănătate, educaţie etc. Este un sistem folosit şi în SUA şi în Finlanda. Nu e o încă o decizie. S-a mai discutat despre acest lucru, cred că mai multe detalii are doamna ministru de la Muncă (ministrul Muncii, Violeta Alexandru). Este o variantă pe care eu aş susţine-o dacă este o decizie să mergem în această direcţie. Dar nu înseamnă că sunt bani mai puţini. Vouchere înseamnă tot bani. Vrem să ne asigurăm că aceşti bani sunt folosiţi în beneficiul copiilor şi nu în alte scopuri", a explicat Cîţu la Digi24.

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că nu s-a luat nicio decizie în privinţa alocaţiilor şi că s-a discutat despre faptul că există şi alte modele, precum acela de a fi acordate sub formă de vouchere.