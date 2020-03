Ministrul Muncii: Urmarim cu strictete ca pensiile si salariile sa fie platite in calendarul cunoscut

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, afirmă să sunt bani în buget pentru plata pensiilor şi salariilor şi subliniază că urmăreşte cu stricteţe ca acestea să fie plătite în calendarul cunoscut. "Nu am niciun element care să inducă îngrijorare în rândul populaţiei cu privire la plata pensiilor. Am verificat chiar de curând, ca urmare a declaraţiilor făcute de mine şi de ministrul Finanţelor. Înţeleg că şi mesajele domniei lui sunt foarte clare. Sunt bani prevăzuţi în buget pentru plata pensiilor. Urmărim cu stricteţe ca ele să fie livrate în calendarul cunoscut, atât pentru plata în numerar, cât şi pentru plata prin card. La fel şi pentru salarii", a spus Violeta Alexandru, luni, la România TV. Acesta a precizat că recalcularea pensiilor continuă şi că au fost luate măsuri de protecţie, atât pentru pensionari, cât şi pentru angajaţi. "Casele de pensii nu au niciun motiv să întârzie activitatea. S-au luat nişte măsuri privind limitarea contactului direct cu pensionarii, în sensul în care s-au luat măsuri organizatorice care să ofere protecţie, atât pensionarilor, cât şi angajaţilor, dar acest lucru nu trebuie să însemne că nu se lucrează în birourile caselor de pensii pentru procesarea documentelor depuse de pensionari. Nu amân acest moment. Am cerut preşedintelui Casei Naţionale de Pensii să urmărească cu stricteţe. Există acolo un preşedinte care are ca sarcină să se asigure că nu există întârzieri. Ca atare, neavând aceste informaţii, îmi place să cred că fiecare este la locul lui de muncă şi înţelege că noi, cei cu funcţii publice, trebuie să-i servim pe cei pentru care lucrăm cu aceeaşi seriozitate, mai mare dacă se poate decât într-o perioadă obişnuită", a explicat ministrul Muncii. Referitor la majorarea pensiilor prevăzută pentru luna septembrie, ea a subliniat că nu are nicio informaţie legată de imposibilitatea de a acoperi prevederile în vigoare legate de plata pensiilor. Întrebată dacă nu se pune problema ca şi la stat să se reducă activitatea, Violeta Alexandru a răspuns că a cerut celor din minister şi din instituţiilor coordonate să arate flexibilitate, dar a atras atenţia că, din punctul său de vedere, cei din instituţiile publice "trebuie să fie ultimii care închid". "Nu sunt absurdă. Am cerut celor care gestionează resursele umane în minister, respectiv instituţiilor din coordonarea ministerului să discute cu toţi angajaţii şi, acolo unde se impune, unde se poate lucra de la distanţă, să dovedească flexibilitate şi înţelegere faţă de colegi. Cu toate acestea, eu mi-am exprimat public punctul de vedere. Eu cred că atunci când românii au nevoie de noi, cei din instituţii, noi trebuie să fim ultimii care închidem. Nu se poate închide România. Oamenii trebuie să ştie că în instituţiile publice există o permanenţă în activitate şi că există funcţionari, respectiv angajaţi, care sunt la serviciu şi rezolvă lucrurile chiar şi în aceste situaţii. Repet, nu sunt un om absurd, sunt situaţii care necesită o adaptare a programului de lucru, respectiv există disponibilitate pentru ca acolo unde se poate să se desfăşoare activitatea de la domiciliu, dar acest lucru nu înseamnă să închidem instituţiile publice pentru că sunt tot felul de nevoi care trebuie rezolvate şi în această perioadă şi a le amâna pentru săptămâna viitoare, pentru luna viitoare, în unele situaţii fiind, de altminteri, imposibil, cum ar fi calcularea şi recalcularea pensiilor, înseamnă să mutăm problemele de pe o zi pe alta şi nu le rezolvă nimeni. Ba, mai mult, văduvim oamenii de nişte drepturi, când nu avem cum să facem aşa ceva din perspectiva noastră de angajaţi în sistemul public", a precizat şeful MMPS. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)