Ministrul Muncii vrea ca toti directorii AJOFM sa intre intr-un program de instruire/perfectionare

Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a postat pe pagina sa de socializare Facebook, în urmă cu puțin timp, următorul mesaj:„Cheia schimbărilor pe care le fac în administrație cu scopul asumat de a schimba lucrurile în bine: intru în dialog cu cei pentru care lucrăm, cu beneficiarii serviciilor pe care instituțiile din coordonarea MMPS le oferă. Prima măsură după schimbarea conducerii ANOFM: am mers să ascultăm nevoile angajatorilor. Am ales Brașov. Vom continua cu alte zone din țară. Săptămâna viitoare am cerut o întâlnire cu cei înscriși în evidențele de șomaj dintr-un județ din România. În scurtă vreme - reorganizăm această instituție, ANOFM devenită plătitoare de subvenții.Am purtat o discuție foarte aplicatâ astăzi cu antreprenorii din Brașov și împrejurimi despre zilieri, contractele part-time, noi forme de muncă, atitudinea inspectorilor veniți în control, colaborarea dintre companiile brașovene și liceele profesionale, măsuri active de atragere a muncitorilor români care lucrează astăzi în străinătate, simplificare în SSM. Foarte util dialogul, le mulțumesc celor prezenți! Mă gândesc ca la începutul lunii februarie toți directorii AJOFM să intre intr-un program intensiv de instruire/perfecționare în tehnici de recrutare adaptate pieței. De exemplu mă gândesc să facă practică pe durata unei săptămâni la firme de recrutare performante”.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța