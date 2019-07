Ministrul Nicolae Moga a demisionat!

Nicolae Moga a demisionat din fruntea Ministerului Afacerilor de Interne!Nicolae Moga a anunțat marți, printr-o scurtă declarație de presă, că a demisionat din funcția de ministru:“Am luat această decizie pentru prestigiul instituției. Retragerea din această demnitate trebuie să fie văzută ca un nou început pentru minister. Am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaților din Caracal. Am încredere în oamenii profesioniști din minister”, a declarat Moga.Demisia are loc la doar şase zile de la numirea în funcţie.